Gerösteter Miso-Spitzkohl auf Selleriepüree

Zusammen mit Sojasoße, die eine angenehm salzige Note beisteuert, entsteht die perfekte Aromabasis. Knoblauch rundet das Ganze ab, ein Hauch Zucker karamellisiert beim Backen - und schon ist die ideale Marinade für den Spitzkohl fertig. Im Ofen entwickelt er zusätzlich feine Röstaromen.

Ein einfaches Kartoffelpüree wäre ein schwacher Gegenspieler bei so viel Geschmack. Daher bekommen die Kartoffeln Unterstützung vom kräftigen Aroma der Sellerieknolle, die jetzt gerade - genau wie der Spitzkohl - Saison hat. Um den Geschmack perfekt abzurunden, fehlen noch zwei Zutaten: Ein paar Spritzer Limettensaft bringen eine fruchtige Säure in das Gericht und eine Handvoll Lauchzwiebeln eine knackige Frische.

