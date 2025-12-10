News Logo
Gerösteter Miso-Spitzkohl auf Selleriepüree

Misopaste ist eine echte Umami-Bombe
©APA, dpa-tmn, Julia Uehren
Wer hat nicht Lust auf eine echte Geschmacksexplosion? Ich habe ein Rezept entwickelt, wie man die mit wenigen Mitteln auslöst. Denn dafür gibt es eine wahre Umami-Bombe - und die heißt Misopaste. Sie besteht aus fermentierten Sojabohnen und enthält von Natur aus eine große Portion Glutamat. Das sorgt für einen charakteristisch würzigen Tiefgang, den wir auch als Geschmacksverstärker kennen.

Zusammen mit Sojasoße, die eine angenehm salzige Note beisteuert, entsteht die perfekte Aromabasis. Knoblauch rundet das Ganze ab, ein Hauch Zucker karamellisiert beim Backen - und schon ist die ideale Marinade für den Spitzkohl fertig. Im Ofen entwickelt er zusätzlich feine Röstaromen.

Ein einfaches Kartoffelpüree wäre ein schwacher Gegenspieler bei so viel Geschmack. Daher bekommen die Kartoffeln Unterstützung vom kräftigen Aroma der Sellerieknolle, die jetzt gerade - genau wie der Spitzkohl - Saison hat. Um den Geschmack perfekt abzurunden, fehlen noch zwei Zutaten: Ein paar Spritzer Limettensaft bringen eine fruchtige Säure in das Gericht und eine Handvoll Lauchzwiebeln eine knackige Frische.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Julia Uehren/Julia Uehren

