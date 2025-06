Kaffee im Kühlschrank aufbewahren? Keine gute Idee

Das ist kein optimaler Aufbewahrungsort für Kaffee, warnt die Verbraucherzentrale Bayern. "Kaffee nimmt sehr schnell fremde Gerüche an. Wenn er neben Käse, Lauch oder anderen stark riechenden Lebensmitteln liegt, verliert er sein Aroma", sagt die Ernährungsexpertin Andrea Danitschek.

Doch das ist nicht der einzige Nachteil: Große Temperaturunterschiede zwischen warmer Raumluft und der kühlschrankkalten Kaffeedose lassen Kondenswasser entstehen. Das kann Schimmel fördern. Besser sei es, Kaffee in einer kühlen Speisekammer aufzubewahren. In jedem Fall sollte man Kaffee immer in lichtundurchlässigen und luftdichten Behältern lagern.

Die Ernährungsexpertin hält aber noch einen anderen Tipp parat: Hat man zu viel Kaffee gekauft oder man weiß, dass man ihn länger nicht verwenden wird, könne man ihn auch einfrieren. In einer luftdichten Verpackung bleibe das Aroma dabei für mehrere Monate erhalten.