Jeden Dritten plagen Pollenallergie-Symptome

36 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher haben in den vergangenen Wochen Symptome einer Pollenallergie verspürt. Der Großteil scheint gut damit zurechtzukommen, nur 16 Prozent der Allergiker gaben an, stark oder sehr stark im Alltag beeinträchtigt zu sein. Momentan am stärksten betroffen sind demnach die Salzburger (54 Prozent), am wenigsten Niederösterreicher und Burgenländer (27 Prozent), ergab eine aktuelle Spectra-Umfrage mit 1.000 online Befragten.

von APA