Hilft heißes Wasser beim Kürbisschneiden?

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Um einen Kürbis leichter zerteilen zu können, soll es helfen, ihn vor dem Schneiden kurz in heißes Wasser zu legen. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Kürbis in einen ausreichend großen Topf geben und mit kochendem Wasser übergießen. Fünf Minuten warten, den Kürbis aus dem Wasser nehmen und wie gewohnt schneiden. Fazit: Der Trick funktioniert, der Kürbis lässt sich anschließend gut schneiden. Allerdings treibt er im Wasser nach oben. Deshalb sollte man ihn nach der Hälfte der Zeit einmal drehen, damit beide Seiten mit dem heißen Wasser in Kontakt kommen. Extra-Tipp: Damit der Kürbis beim Schneiden nicht wegrollt, kann man zuerst eine dünnere Scheibe abschneiden, sodass eine ebene Fläche entsteht. Den Kürbis anschließend auf diese Fläche stellen - so steht er stabiler.