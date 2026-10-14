ABO

Hilft heißes Wasser beim Kürbisschneiden?

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Den Kübis in einen Topf geben und mit kochenden Wasser übergießen
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Ob Suppe, Ofengemüse oder Kuchen: Damit Kürbis sich in köstliche Leckereien verwandeln kann, muss er erst einmal zerkleinert werden. Gerade bei harten Sorten kann das Schneiden mühsam sein. Lässt sich die Arbeit mit einem einfachen Trick erleichtern?

von

News auf Google bevorzugen

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Um einen Kürbis leichter zerteilen zu können, soll es helfen, ihn vor dem Schneiden kurz in heißes Wasser zu legen. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Kürbis in einen ausreichend großen Topf geben und mit kochendem Wasser übergießen. Fünf Minuten warten, den Kürbis aus dem Wasser nehmen und wie gewohnt schneiden. Fazit: Der Trick funktioniert, der Kürbis lässt sich anschließend gut schneiden. Allerdings treibt er im Wasser nach oben. Deshalb sollte man ihn nach der Hälfte der Zeit einmal drehen, damit beide Seiten mit dem heißen Wasser in Kontakt kommen. Extra-Tipp: Damit der Kürbis beim Schneiden nicht wegrollt, kann man zuerst eine dünnere Scheibe abschneiden, sodass eine ebene Fläche entsteht. Den Kürbis anschließend auf diese Fläche stellen - so steht er stabiler.

ILLUSTRATION - Schritt 3: Den Kürbis nach fünf Minuten aus dem Wasser nehmen und eine dünne Scheibe für besseren Stand abschneiden. (zu dpa: «Hilft heißes Wasser beim Kürbisschneiden?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

ILLUSTRATION - Schritt 4: Den Kürbis auf die ebene Fläche stellen und schneiden. (zu dpa: «Hilft heißes Wasser beim Kürbisschneiden?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

ILLUSTRATION - Schritt 1: Den Kürbis in einen Topf geben und mit kochendem Wasser übergießen. (zu dpa: «Hilft heißes Wasser beim Kürbisschneiden?») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Mars-Rover "Perseverance" verschaffte NASA Streckenrekord im All
Technik
Mars-Rover "Perseverance" verschaffte NASA Streckenrekord im All
Unterschiede in der Form des menschlichen Sprechapparats prägen Sprache
Technik
Wie die Anatomie des Mundes die Sprachen der Welt formt
Der neue Chip soll die Bildqualität und die Reaktionszeit verbessern
Technik
Apple packt Mikrofone in seine TV-Box - HomePod mit Farbshow
Paul McCartney und seine früheste Erinnerung
News
Paul McCartney erinnert sich an seine Geburt
Symbolbild künstliche Intelligenz: Computer mit KI-Motiv
Technik
Gemini 4 Argon: Googles neues KI-Modell ist da, das kann es und wer es nutzen darf
Britische Studie bestätigt Ergebnisse aus Asien und Südamerika
Technik
Zu heiße Getränke können Speiseröhrenkrebs verursachen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER