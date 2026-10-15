ABO

Hand-Fuß-Mund-Krankheit: Können sich Eltern auch anstecken?

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Besonders ansteckend ist die Flüssigkeit aus den Bläschen
©APA, dpa-tmn, Andrea Warnecke
Das Kind wirkt angeschlagen und hat auf einmal Fieber: So beginnen viele Infekte. Bilden sich ein bis zwei Tage später Bläschen an Mundschleimhaut, Zunge und Lippen, bringt das etwas mehr Klarheit: Der Nachwuchs hat sich wohl die Hand-Fuß-Mund-Krankheit eingefangen.

von

News auf Google bevorzugen

Der Ausschlag weitet sich typischerweise aus, betrifft dann auch Handflächen, Finger, Fußsohlen und andere Körperstellen. Begleitet wird er von einem Juckreiz und einem brennenden Schmerz. Wir klären die wichtigsten Fragen, die sich Eltern dann stellen:

Übeltäter sind Enteroviren der Gruppe A, die jetzt im Herbst vermehrt in Kindergärten, Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen unterwegs sind. Die Viren werden meist über verunreinigte Oberflächen oder von Mensch zu Mensch via Schmierinfektion übertragen. Besonders ansteckend ist die Flüssigkeit aus den Bläschen, so der Mediziner Patrick Hundsdörfer.

In vielen Fällen verläuft eine Infektion ohne Symptome. Ist das nicht der Fall, geht es etwa drei bis fünf Tage nach der Ansteckung mit den grippeähnlichen Beschwerden los. Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit gilt als Kinderkrankheit, da vor allem Kinder unter zehn Jahren betroffen sind.

Ja, das kann passieren. Nach einer Infektion hat man zwar eine Immunität aufgebaut gegen das Virus, das sie ausgelöst hat. Allerdings gibt es verschiedene Enteroviren, die die Hand-Fuß-Mund-Krankheit verursachen können. Eine erneute Ansteckung lässt sich daher nicht gänzlich ausschließen, so Hundsdörfer. Was das Risiko aber verringert: regelmäßiges und gründliches Händewaschen. Ob bei Kindern oder Erwachsenen: Die Erkrankung verläuft meist mild. Nach einer Woche ist oft Schluss. Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit ist dann von allein ausgeheilt und hinterlässt keine Folgen.

Es gibt keine Therapie, die die Ursache selbst - also die Viren - bekämpft. Doch Eltern können sehr wohl etwas gegen die lästigen Symptome unternehmen, die das Kind plagen. "Gegen die schmerzhaften Bläschen im Mund und das Fieber helfen beispielsweise schmerz- und fiebersenkende Medikamente wie Paracetamol oder Mundspülungen", so Hundsdörfer.

Ein Besuch in der Kinderarztpraxis ist dann angesagt, wenn die Schmerzen im Mund das Kind so sehr quälen, dass es nicht mehr trinken mag. Außerdem: wenn das Kind jünger als ein halbes Jahr ist oder die Symptome mehr als zehn Tage anhalten. Übrigens: Der Kindergarten oder die Schule ist für infizierte Kinder tabu. Erst wenn alle Symptome vollständig abgeklungen sind, dürfen sie wieder dorthin gehen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Andrea Warnecke/Andrea Warnecke

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Medikamente auch bei über 70-Jährigen wirksam
Technik
Cholesterinsenker schützen auch Senioren vor erstem Infarkt
Nur eventuelle Schadstellen müssen herausgeschnitten werden
Gesundheit
Wurzelpetersilie: Muss man die unbedingt schälen?
Alle Verknüpfungen, die man selbst nicht eingerichtet hat, entfernen
Technik
Gehacktes Mailkonto: Ein Passwortwechsel ist nicht genug
Auch Angehörige brauchen jemanden, der für sie da ist
Gesundheit
Was hilft, wenn die Trauer vor dem Tod beginnt?
Auch in E-Zigaretten steckt in der Regel Nikotin
Gesundheit
Gesundheitsrisiken: Ist Vapen das bessere Rauchen?
Das zweite Kind ist da
Schlagzeilen
Kaley Cuoco gibt Geburt von zweiter Tochter bekannt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER