Habe ich Diabetes? Wie man der Erkrankung auf die Spur kommt

Dabei ist es gar nicht so selten, dass die Stoffwechselerkrankung erst festgestellt wird, wenn sich bereits weitere gesundheitliche Auswirkungen zeigen. Typische Beispiele: Nervenschäden oder Sehstörungen, weil die hohen Blutzuckerwerte bereits Gefäße in Mitleidenschaft gezogen haben.

"Typ-2-Diabetes kommt oft sehr schleichend", sagt der Diabetologe Jens Kröger. Ist die Grenze zum Diabetes einmal überschritten, erhöhen sich die Blutzuckerwerte nur langsam. Das kann über Monate oder sogar Jahre für Betroffene nicht spürbar sein.

Bei Typ-1 ist das anders: Er verläuft "dramatischer", so Kröger. Schon nach Wochen zeigen sich die klassischen Diabetes-Symptome. Dazu zählen:

Denn: "Die erhöhten Zuckerwerte möchte der Körper gern ausschwemmen. Das geschieht durch die Nieren mit dem Urin und führt zu einem Flüssigkeits- und Elektrolytmangel", so Kröger. Zudem arbeitet das Immunsystem schwächer. "Es fällt zum Beispiel auch auf, dass Wunden schlechter heilen", so Kröger.

Wer diese Anzeichen an sich selbst bemerkt, sollte sie rasch abklären lassen. "Dann kann ein Typ-1-Diabetes dahinterstecken. Geht man damit nicht rechtzeitig zum Arzt, kann der lebensbedrohlich werden", sagt Jens Kröger. Nämlich dann, wenn es zu einer Übersäuerung des Körpers kommt. Anzeichen für eine sogenannte Ketoazidose ist übrigens ein süßlicher Atemgeruch, der mitunter an Nagellack erinnert.

Das Problem: Bei Typ-2-Diabetes hingegen kann man sich nicht darauf verlassen, dass sich die genannten Warnzeichen zeigen. Experten-Schätzungen und auch Krögers Erfahrung als Diabetologe zeigen: "Rund zwei Drittel haben diese klassischen Symptome überhaupt nicht."

Hier kommt die jährliche Vorsorgeuntersuchung in der Hausarztpraxis ins Spiel. Dabei kann der sogenannte Nüchternblutzucker bestimmt werden - ein Wert, der Aufschluss darüber gibt, ob Diabetes oder auch eine Vorstufe, ein Prädiabetes, vorliegt. Letzterer entwickelt sich meist fünf bis sieben Jahren vor dem Diabetes selbst.

Tückisch: "Einen Prädiabetes merkt man nicht", sagt Jens Kröger. "Dabei werden in dieser Phase möglicherweise auch schon Folgeerkrankungen der Gefäße an Augen, Nieren, Nerven oder dem Herzen angelegt."

Deshalb ist es wichtig, überhaupt erst einmal zum Arzt zu gehen und sich durchchecken zu lassen - und aktiv zu werden, wenn die Diagnose Prädiabetes im Raum steht. So lässt sich die Entstehung eines Diabetes im besten Fall verhindern oder zumindest zeitlich aufschieben.

Bewegung und Ernährung sind zwei wichtige Stellschrauben, an denen Betroffene nun drehen können, um die Blutzuckerwerte zu verbessern.

Das ist aber oft leichter gesagt als getan: Strukturierte Beratungs- und Schulungsangebote, die Menschen mit Prädiabetes beim Hausarzt in Anspruch nehmen können, fehlen. "Der Ratschlag lautet immer: Nehmen Sie ab und bewegen Sie sich mehr - aber es gibt wenig Hilfe bei der individualisierten Umsetzung", so Kröger.

Am Ende müssen die Veränderungen im Lebensstil zum Menschen passen - und langfristig umsetzbar sein. Bei der Ernährung geht es vor allem darum, Blutzuckerspitzen nach dem Essen zu vermeiden.

Expertinnen und Experten geben folgende Tipps: