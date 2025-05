Gute Handpflegeprodukte müssen nicht teuer sein

Eine gute Creme gegen raue Hände muss nicht teuer sein - zu diesem Ergebnis kommt ein Test, den die Zeitschrift Konsument gemeinsam mit der Stiftung Warentest durchgeführt hat. Von 13 Produkten waren in Sachen Pflege alle zufriedenstellend, wobei das günstigste am besten abschnitt. In drei Cremen wurden allerdings problematische Inhaltsstoffe gefunden, was zu Abstrichen führte, informierte die Arbeiterkammer Oberösterreich am Freitag.

von APA