News Logo
ABO

Grill-Finale zum Sommer-Ende, Rippchen mal ganz anders

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Ein BBQ-Favorit unter Grillfans ist die Gewürzmischung Magic Dust
©APA, dpa-tmn, Anja Würfl
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Die Tage werden zwar schon deutlich kürzer - aber wie wär's, die letzten super Sonnentage mit einem Grillsaison-Finale zu zelebrieren? Dafür hat "Die Frau am Grill"-Bloggerin Anja Würfl genau das richtige Rezept in der Hinterhand. Dabei handelt es sich um einen echten BBQ-Klassiker: Spareribs.

von

Doch dieses Rezept geht einen Schritt weiter: "Statt ganze Stränge auf den Grill zu legen, kommen die Rippchen einzeln mariniert und geschmort auf den Rost – für besonders viel Aroma und zarten Fleischgenuss mit karamellisierter Kruste", erklärt die Food-Bloggerin.

Anders als bei den üblichen Rippchensträngen werden hier die Ribs bereits vor dem Grillen einzeln geschnitten. Der große Vorteil: "Jede Rippe bekommt rundum ordentlich Würze ab und wird gleichmäßig gegart", so Anja Würfl.

Auch das anschließende Schmoren in Sauce und Butter sorge dafür, dass sich das Fleisch fast vom Knochen löst – und so zu einem echten Geschmackserlebnis wird.

Für die richtige Würze verrät die Grill-Expertin eine ihrer Lieblingswürzmischungen: "Ein echter BBQ-Favorit unter Grillfans ist die Gewürzmischung Magic Dust. Der Rub besteht typischerweise aus Paprika, Knoblauch, Salz, braunem Zucker, Pfeffer, Kreuzkümmel und einem Hauch Chili", erklärt Würfl.

Die Mischung bringe nicht nur Würze, sondern sorge auch für eine aromatische Kruste. Ihr Tipp: Wer die Mischung nicht im nächsten Gewürzregal findet oder keinen Fachhandel in der Nähe hat, kann sich seinen Magic Dust auch selbst mischen. Dafür hat sie auf ihrem Blog eine Anleitung.

Zutaten für 4 Portionen:

Zubereitung:

Die "Frau am Grill" nutzt für das Rezept einen Gasgrill, der konstant eine Hitze von 130 Grad halten kann. Wer mit Briketts und einem Kohle-Kugelgrill unterwegs ist (der Deckel ist entscheidend!), kann aber die Rippchen ebenfalls zubereiten. Bei einer üblichen Brenndauer von 1 bis 2 Stunden - je nach Qualität der Briketts - müssten für das Schmoren allerdings noch mal Briketts nachgelegt werden.

Der Schmor-Vorgang gelingt aber auch im Backofen bei einer Temperatur von 130 bis 140 Grad: "Erst auf dem Blech braten, dann im Bräter schmoren, zum Schluss karamellisieren", erklärt Anja Würfl das Vorgehen.

"Für die Schmorphase kommt eigentlich ein Dutch Oven zum Einsatz – ein gusseiserner Topf, der die Hitze hervorragend hält und das Fleisch besonders saftig macht. Wer keinen besitzt, kann alternativ eine feuerfeste Form mit Deckel oder Alufolie verwenden", empfiehlt Würfl.

Wichtig sei zudem, dass die Hitze gleichmäßig verteilt wird – idealerweise durch indirektes Grillen mit geschlossenem Deckel.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Anja Würfl/Anja Würfl

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hohe Jodgehalte können kritisch für die Schilddrüsenfunktion werden
Gesundheit
Sind Fischalternativen mit Algen eine gute Jodquelle?
Spätestens alle 1.000 Höhenmeter sollte ein Ruhetag eingelegt werden
Reisen & Freizeit
So schützen sich Reisende vor der Höhenkrankheit
Technik
WHO: Industrien bremsen Kampf gegen Krankheiten aus
.
Technik
Einfluss auf Wasserkreislauf durch Klima-Schwankungen
++ ARCHIVBILD ++ Einsamkeit macht unglücklich und krank
Technik
Einsamkeit macht krank
Das nun zugelassene Medikament enthält den Wirkstoff Zuranolon
Gesundheit
EU ließ erstes Medikament gegen Wochenbett-Depressionen zu
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER