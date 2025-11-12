News Logo
Indigene Aktivisten stürmen Gelände der Klimakonferenz

Es kam zu einem Gerangel
©OLGA LEIRIA, AFP, APA
Dutzende indigene Aktivisten haben die gesicherte Zeltstadt der UNO-Klimakonferenz in Brasilien gestürmt. Videos südamerikanischer Medien zeigten, wie sie Dienstagabend gewaltsam eine Tür aufbrachen und sich ein Gerangel mit Sicherheitskräften lieferten. Bei der Weltklimakonferenz in der Stadt Belém sind auch Tausende indigene Aktivisten vertreten. Sie setzen sich gegen die Zerstörung ihrer angestammten Heimat ein, etwa durch die Abholzung des Regenwalds.

BBC-Reporter beobachteten nach eigenen Angaben, wie UNO-Sicherheitspersonal hinter einer Reihe brasilianischer Soldaten herlief und Delegierten zuriefen, sie sollten das Gelände verlassen. Auf Instagram-Videos einer Aktivistin war zu sehen, wie eine riesige Traube Indigener auf den Fluren des Konferenzzentrums Fahnen schwenkte und protestierte.

Security personnel clash with indigenous people and students as they storm the venue during the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para State, Brazil, on November 11, 2025. Dozens of indigenous protesters clashed with security guards at the COP30 summit in Belem on Tuesday while trying to enter the site, a rare incident for a UN climate conference, AFP journalists observed. (Photo by Olga Leiria / AFP)

