Indigene Aktivisten stürmen Gelände der Klimakonferenz

BBC-Reporter beobachteten nach eigenen Angaben, wie UNO-Sicherheitspersonal hinter einer Reihe brasilianischer Soldaten herlief und Delegierten zuriefen, sie sollten das Gelände verlassen. Auf Instagram-Videos einer Aktivistin war zu sehen, wie eine riesige Traube Indigener auf den Fluren des Konferenzzentrums Fahnen schwenkte und protestierte.
Security personnel clash with indigenous people and students as they storm the venue during the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para State, Brazil, on November 11, 2025. Dozens of indigenous protesters clashed with security guards at the COP30 summit in Belem on Tuesday while trying to enter the site, a rare incident for a UN climate conference, AFP journalists observed. (Photo by Olga Leiria / AFP)