Griechischer Nudelsalat mit Spargel und Feta

Und auch die übrigen Zutaten überraschen: Denn zu den Kritharaki gesellen sich grüner Spargel, der in süßer Butter gegart wird, aber recht knackig bleibt. Ein Dressing aus Olivenöl, Zitronenabrieb, Weißweinessig und einem Hauch Knoblauch sorgt für einen sommerlichen Frische-Kick. Das Topping, in Butter knusprig gebratenes Paniermehl und eine Portion cremiger Feta, machen aus dem Nudelsalat ein echtes Geschmackserlebnis.

Lust auf eine Weinempfehlung zum Essen? Da habe ich den perfekten Partner gefunden: Ein gekühlter, gereifter Assyrtiko passt hier hervorragend. Assyrtiko gilt als die Königin der griechischen Weißweine. Die Rebsorte wächst vor allem auf den windumtosten, vulkanischen Inseln der Ägäis. Spannend ist der Wein, weil er durch seine hohe Säure viel Frische ins Glas bringt, gleichzeitig aber einen recht vollen, runden Körper hat. Also ähnlich wie der Nudelsalat, dem er Aromen von Zitrusfrüchten, Blüten und Honig hinzufügt.

300 g Kritharaki-Nudeln

500 g Spargel (grün)

4 EL Butter

1 TL Zucker

Salz

1 Bio-Zitrone

1/2 Zehe Knoblauch (klein)

5 EL Olivenöl

2 EL Weißweinessig

Pfeffer

50 g Paniermehl

220 g Feta

1. Kritharaki laut Packungsanleitung in Salzwasser kochen. Anschließend unter kaltem Wasser abspülen (um den Garprozess zu stoppen und die Stärke abzuwaschen) und in einem Sieb gut abtropfen lassen.

2. Spargel schälen und leicht schräg in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden.

3. In einer großen Pfanne 1 EL Butter bei mittlerer Temperatur schmelzen lassen. 1 TL Zucker und 1/2 TL Salz unterrühren. Den Spargel darin andünsten. Er sollte leicht gegart, aber noch bissfest sein. Anschließend komplett abkühlen lassen.

4. Für das Dressing die Bio-Zitrone waschen und abtrocknen. Die Schale abreiben und den Saft auspressen. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse drücken. Zitronensaft und Zitronenabrieb mit Weißweinessig, Olivenöl und Knoblauch vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

5. Kritharaki zusammen mit Spargel und Dressing in eine große Schüssel füllen und gut vermengen. Ca. 15 Minuten ziehen lassen.

6. In der Zwischenzeit die restliche Butter (3 EL) in der Pfanne (in der zuvor der Spargel gegart wurde) schmelzen lassen und das Paniermehl bei mittlerer Hitze darin anrösten. Achtung, dabei häufig umrühren, damit das Paniermehl nicht anbrennt. Es sollte maximal hellbraun sein.

7. Feta zerbröseln und zusammen mit dem gerösteten Paniermehl kurz vor dem Servieren vorsichtig unter den Salat heben.

