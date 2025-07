Greenpeace untersuchte Kartoffel-Chips im Marktcheck

Für den aktuellen Marktcheck hat Greenpeace diesmal das Angebot an Kartoffelchips in den österreichischen Supermärkten einem kritischen Blick unterworfen und fand bei den 155 untersuchten Produkten mangelnde Transparenz bei der Herkunft der Zutat Öl und weite Transportwege. Zudem bemängelte die Umweltschutzorganisation, dass sie insgesamt nur sieben Bio-Chips in den Regalen finden konnte, die in fünf von neun Supermarktketten zu erwerben waren.

von APA