Glücksprofessor verrät Übungen gegen Stress und Angst

Der Professor stellt in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Psychologie Heute" (09/2025) Übungen vor, die uns zum Glück helfen können, erprobt unter anderem mit seinen Studierenden.

"Die freudvollsten Momente entstammen der Interaktion mit anderen Menschen", so Hood in dem Magazin. Er rät daher etwa:

Wichtig dabei: "Man muss eine Routine entwickeln", so Hood. "Die Übungen müssen Teil unseres Lebens werden", damit der Effekt auch nachhaltig wirkt.

Bruce Hood ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem "Glück - Was wir wissen und wie wir es erreichen. Sieben Lektionen des führenden Glücksforschers".