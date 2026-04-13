Gehobelt statt geraspelt: Karottensalat im Asia-Style

Für die Basis:

- 2 große Karotten

- 1 rote Zwiebel

- eine Handvoll glatte Petersilie

- 1 Hand gesalzene Erdnüsse

Für das Dressing:

- 3 EL Reisessig

- 2 EL Sojasauce

- 2 EL Sesam- oder Erdnussöl

- 2 EL Ahornsirup

- 1/2 TL Chiliflocken

Die Karotten putzen und dann mit dem Sparschäler in Streifen hobeln, bis nichts mehr von den Karotten übrig ist, außer einem großen Haufen, der aussieht wie "Karottenschalen".

Die Zwiebel putzen und in feine halbe Ringe schneiden. Die Petersilie und die Erdnüsse hacken. Alles zusammen mit den Karotten in eine Schüssel geben.

Nun das Dressing aus den oben genannten Zutaten aus Reisessig, Sojasauce, Sesamöl, Ahornsirup und Chiliflocken anrühren und über den Salat geben.

Alles ca. 15 min durchziehen lassen. Die Karotten fallen dann etwas zusammen, sind aber immer noch knackig und das Dressing macht den Salat unfassbar saftig.