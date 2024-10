So lässt sich unsere Hirnleistung steigern

Es gibt Menschen, die blühen in stressigen Zeiten regelrecht auf und erledigen ihre Arbeiten so effizient wie sonst nie. Und dann gibt es jene, die bei Stress nervös werden und die Nerven wegschmeißen. "Um optimal zu arbeiten, ist ein Zustand der leichten Überforderung das Beste", erklärt Neurowissenschaftlerin Friederike Fabritius. Zu welchem Zeitpunkt diese Überforderung eintritt, ist von Person zu Person unterschiedlich. "Manche brauchen viel Stress und Deadlines, andere benötigen ein niedriges Stresslevel, um leistungsfähig zu sein", so Fabritius. "Jeder Mitarbeiter ist anders. Doch es gibt kein besser oder schlechter. Entscheidend ist, dass die Aufgaben so verteilt sind, dass jeder das optimale individuelle Stressoptimum hat."

Im Gehirn sind mit Dopamin, Noradrenalin und Acetylcholin drei Botenstoffe dafür verantwortlich, ob jemand effizient arbeitet und dabei glücklich ist. "Es geht darum, den individuellen, magischen Cocktail in unserem Gehirn zu finden. Gelingt das, können wir bis zu fünfmal produktiver sein", sagt Fabritius. Wie der optimale Botenstoffmix aussehe, sei je zur Hälfte angeboren und durch Umweltfaktoren bestimmt.