Für Mittsommer: Schweden-Salat mit crispy smashed Potatis

Nicht nur Skandinavier, sondern auch Skandinavien-Liebhaber kreuzen sich den Samstag zwischen dem 20. und 26. Juni alljährlich dick im Kalender an - denn da wird gefeiert. An diesem Samstag ist wieder Zeit für das fröhlichste Fest des Jahres: für Mittsommer. Wer an dem Tag mitfeiern will, kann das ganz stilecht mit schwedischen Happen tun. Ein Vorschlag gefällig?

von APA