Frühe Adipositas besonders gefährlich

"Gewichtszunahme im Erwachsenenalter, insbesondere im jungen Erwachsenenalter, und Adipositasbeginn vor dem 30. Lebensjahr sind starke Risikofaktoren für die Mortalität durch verschiedene nicht übertragbare Krankheiten und unterstreichen die Bedeutung der frühzeitigen Prävention von Adipositas", schrieben jetzt Huyen Le von der Abteilung für Translationale Medizin der Lund Universität in Malmö und die Co-Autoren, unter ihnen auch Josef Fritz (Klinische Epidemiologie/MedUni Innsbruck), in eClinicalMedicine (doi: 10.1016/j.eclinm.2026.103870).

Ausgewertet wurden die Daten einer das gesamte Land umfassenden Gruppenstudie in Schweden. Es handelte sich um 258.269 Männer und 361.784 Frauen, für die im Alter zwischen 17 und 60 Jahren mindestens drei Gewichtsmessungen zwischen den Jahren 1963 und 2015 dokumentiert waren. Bestimmt wurden die Gesamtsterblichkeit und die Sterblichkeit aufgrund von nicht übertragbaren Erkrankungen ab fünf Jahren nach der letzten vorliegenden Gewichtsmessung bis zum Tod.

In einem mittleren Beobachtungszeitraum von 23,3 Jahren bei Männern und 11,7 Jahren bei Frauen verstarben 86.673 Männer und 29.076 Frauen. Die mittlere Gewichtszunahme zwischen dem 17. und 60. Lebensjahr betrug in beiden Geschlechtern 0,42 Kilogramm pro Jahr", schrieben die Wissenschafter in der Zusammenfassung.

Ein starker Gewichtsanstieg in diesem Zeitraum, ein frühes Auftreten von Adipositas und eine hohe Gewichtszunahme zwischen dem 17. und 29. Lebensjahr waren demnach mit einer höheren Gesamtmortalität sowie mit 13 von 23 untersuchten spezifischen Todesursachen bei Männern und 12 von 19 bei Frauen assoziiert. Darunter fielen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes sowie Erkrankungen des Verdauungs- und Urogenitalsystems.

Jedenfalls wiesen Männer mit einem Beginn von Adipositas im Alter zwischen 17 und 29 Jahren eine um 69 Prozent höhere Sterblichkeit auf als Männer, die bis zum Alter von 60 Jahren keine Fettsucht entwickelt hatten. Bei den Frauen stieg die Mortalität um 71 Prozent. Pro 0,5 Kilogramm Gewichtszunahme im Jahr im Alter zwischen 17 und 29 Jahren, erhöhte sich die Mortalität bei Männern um 18 Prozent und bei Frauen um 16 Prozent.

"Eine Gewichtszunahme im späteren Erwachsenenalter zeigte im Allgemeinen schwächere Zusammenhänge, mit Ausnahme der Krebsmortalität bei Frauen, wo der Zusammenhang dem bei früherer Gewichtszunahme ähnelte", stellten die Wissenschafter fest.