Fixe Feierabendküche: So kochen Sie gute One-Pot-Gerichte

- eine sättigende Zutat wie Pasta, Reis, Kartoffeln, Bulgur oder Couscous

- Flüssigkeit, etwa Wasser, Suppe, Kokosmilch, Obers oder passierte Tomaten

- Gemüse nach Wahl wie Spinat, Pilze, Tomaten, Fenchel oder Paprika

- Gewürze und/oder frische Kräuter

Wer eine Extra-Portion Eiweiß in seinem Mittag- oder Abendessen unterbringen möchte, kann Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen oder auch Fisch oder Garnelen ergänzen.

Entscheidend fürs Gelingen ist ein gutes Timing - schließlich sollen die Nudeln nicht noch hart sein, während die Zucchini schon zerfallen ist.

Zutaten mit längerer Garzeit wie Nudeln, Reis oder Kartoffeln sollten deshalb zuerst im Topf landen. Sie werden mit der Flüssigkeit aufgegossen, wobei sie knapp bedeckt sein sollten. Dort köcheln sie nun bei mittlerer Hitze und werden nach und nach um die Zutaten ergänzt, die etwas weniger Zeit auf dem Herd einfordern - Spinat zählt zum Beispiel dazu. Am Ende sollte die Flüssigkeit verkocht sein und der Inhalt des Topfes gar.

Klingt vielleicht etwas abstrakt, ist aber wirklich simpel, wie dieses Rezept für eine mediterrane One-Pot-Pasta zeigt:

1. Vollkornspaghetti mit fein gewürfelten Zwiebeln, halbierten Kirschtomaten und etwas Knoblauch in eine tiefe Pfanne geben und mit Wasser aufgießen.

2. Etwa 10 Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. Sind die Nudeln dann noch zu bissfest für Ihren Geschmack, bekommen sie ein paar Extra-Minuten auf dem Herd.

3. Mit Salz und Pfeffer abschmecken sowie mit frischem Basilikum und geriebenem Parmesan toppen.