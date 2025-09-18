EU ließ erstes Medikament gegen Wochenbett-Depressionen zu

Bei einer Wochenbett-Depression können Mütter unter den Symptomen einer klassischen Depression leiden, darunter anhaltende Traurigkeit, Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Die Erkrankung kann mehrere Monate anhalten und sich in schweren Fällen zu einer dauerhaften Depression entwickeln.

Das nun zugelassene Medikament enthält den Wirkstoff Zuranolon. "Es sollte während der Schwangerschaft nicht verwendet werden und wird nicht für die Anwendung während des Stillens empfohlen", teilte die Kommission mit. Die Entscheidung beruht auf einer Empfehlung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA.