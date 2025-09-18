News Logo
EU ließ erstes Medikament gegen Wochenbett-Depressionen zu

Gesundheit
©APA, Mascha Brichta, dpa-tmn
Die EU-Kommission hat ein erstes Medikament gegen Depressionen bei Frauen kurz nach der Geburt eines Kindes zugelassen. Das Arzneimittel Zurzuvae des niederländischen Herstellers Biogen könne die Symptome einer Wochenbett-Depression innerhalb von zwei Wochen bekämpfen, erklärte die EU-Kommission am Mittwoch. "Standard-Antidepressiva wirken oft nicht schnell genug", teilte Brüssel weiter mit.

Bei einer Wochenbett-Depression können Mütter unter den Symptomen einer klassischen Depression leiden, darunter anhaltende Traurigkeit, Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Die Erkrankung kann mehrere Monate anhalten und sich in schweren Fällen zu einer dauerhaften Depression entwickeln.

Das nun zugelassene Medikament enthält den Wirkstoff Zuranolon. "Es sollte während der Schwangerschaft nicht verwendet werden und wird nicht für die Anwendung während des Stillens empfohlen", teilte die Kommission mit. Die Entscheidung beruht auf einer Empfehlung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA.

