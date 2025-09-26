News Logo
ABO

EU erteilt Zulassung für weiteres Alzheimer-Medikament

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Wirkstoff kommt nur für wenige Betroffene infrage
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Für einen Teil der Menschen mit Alzheimer im Frühstadium gibt es in der EU eine weitere Behandlungsmöglichkeit. Die zuständige Europäische Kommission erteilte dem Antikörper Donanemab eine Marktzulassung, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Damit folgte sie der Empfehlung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA. In den USA, Japan, China und Großbritannien ist der Wirkstoff unter dem Produktnamen Kisunla bereits zugelassen.

von

Das Medikament kann Alzheimer weder stoppen noch heilen, sondern nur den Verlauf der Krankheit im Frühstadium etwas verlangsamen. Donanemab ist der zweite in der EU zugelassene Antikörper-Wirkstoff gegen Alzheimer. Erst im April hatte die EU-Kommission das ähnlich strukturierte Medikament Lecanemab (Handelsnamen Leqembi) unter strengen Auflagen zugelassen.

Die Entscheidung für die Zulassung lege strenge Bedingungen für die Anwendung von Kisunla fest, hieß es seitens der Kommission. Es werde nur für Patientinnen und Patienten mit bestimmten genetischen Voraussetzungen als geeignet angesehen. Laut EMA-Experten dürfen die Betroffenen höchstens eine Kopie des ApoE4-Gens haben, das die Informationen zum Bau des Proteins Apolipoprotein E trägt. Der Wirkstoff kommt Schätzungen zufolge nur für sehr wenige Betroffene infrage.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Heiko Wolfraum/Heiko Wolfraum

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wichtig ist, dass man bei der Planung des Wohnraums an Notfälle denkt
Gesundheit
Barrierefrei Wohnen - Anregungen für die eigenen vier Wände
Fuerteventura eignet sich für Strandurlauber, Surfer und Ruhesuchende
Reisen & Freizeit
Welche Kanareninsel ist die Richtige für mich?
Zum Übersetzen muss man zuvor die Sprachpakete herunterladen
Technik
WhatsApp übersetzt jetzt, aber nicht auf jedem Smartphone
Die Schutzmaßnahmen beziehen sich auf das Mindestalter ab 13 Jahren
Gesundheit
Teen-Konten für Facebook kommen: Was Eltern wissen müssen
Sinkende Temperaturen und feuchte Witterung drosseln die Durchblutung
Gesundheit
Wintersteifigkeit vorbeugen
++ ARCHIVBILD ++ Trotz Erfolgen ist Kling noch immer sparsam
News
Bestseller-Autor Kling: Erster Soloauftritt war Ein-Euro-Job
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER