Durch eingeweichte Hülsenfrüchte weniger Blähungen

Und so funktioniert das Einweichen: Geben Sie die gewaschenen Erbsen, Bohnen oder Linsen in ein Gefäß und bedecken sie mit Wasser. Dann einen Deckel oder Teller darüber legen. "Stellen Sie das Gefäß nicht in den Kühlschrank, dort laufen die Prozesse langsamer ab", so Scheloske. Mindestens für eine Nacht sollten Sie die Hülsenfrüchte einweichen. "Wenn man die Zeit hat und gut vorplant, lohnen sich durchaus zwei Tage", so Scheloske.

Sollen die Hülsenfrüchte nicht nur einen, sondern zwei Tage eingeweicht werden, schüttet man nach einem Tag das Einweichwasser ab und braust die Hülsenfrüchte kurz in einem Sieb ab. Dann für die nächste Nacht noch einmal mit frischem Wasser bedecken.

Wichtig zu wissen: Rote oder gelbe Linsen sind bereits geschälte Hülsenfrüchte, die nicht mehr eingeweicht werden müssen. Sie haben zwar keine Hülle mehr und damit auch weniger schwer verdauliche Stoffe. Aber in der Schale sitzen auch viele wertvolle Inhaltsstoffe, weshalb Scheloske auch zu ungeschälten Hülsenfrüchten rät. Etwa in dieser Linsen-Bolognese:

Zutaten für 4 Personen:

150 g Berg- oder Belugalinsen (wie oben beschrieben vorher einweichen)1 Zwiebel1 rote Paprika1-2 Karotten1 Knoblauchzehe150 g braune Champignons2 EL Rapsöl2 EL Tomatenmark200 ml Gemüsebrühe400 g geschälte Tomaten1 EL ZuckerGetrocknete Gewürze nach Vorliebe: Thymian, Oregano, Basilikum, Rosmarinzum Abschmecken: Essig oder Zitronensaft, Salz und Pfeffer

Zubereitung:

1. Zwiebel, Paprika, Karotten und Knoblauch putzen und klein schneiden, Champignons vierteln.2. Öl in einen heißen Topf geben und Champignons kurz scharf anbraten. Restliches Gemüse dazu und circa 5 Minuten anbraten.3. Linsen und Tomatenmark hinzufügen, mit Gemüsebrühe ablöschen.4. Geschälte Tomaten, Zucker und Gewürze dazugeben und bei niedriger Temperatur circa 25 Minuten köcheln lassen.5. Mit Salz und Pfeffer sowie der Säure abschmecken. Zu Nudeln servieren.