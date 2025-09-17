Dieser Salat bringt Kreta-Flair auf den Teller

Ich dachte ja immer, dass nichts über einen griechischen Salat auf Kreta geht, der in jeder Taverne in den kleinen Dörfern angeboten wird, und der kein Vergleich ist, zu dem, was man in Österreich geboten bekommt. Schon alleine wegen der Zutaten, die dort oft im eigenen Garten angebaut werden.

Als ich nun aber vergangenes Jahr diesen kretischen Salat gegessen habe, war das noch einmal ein ganz anderes Level - mit köstlichen Kartoffeln, Avocado und Kapern.

