Dieser Salat bringt Kreta-Flair auf den Teller

Gesundheit
Zum Schluss den Salat mit Kapern und Petersilie garnieren
©APA, dpa-tmn, Doreen Hassek
Was geht immer? Ganz einfach: eine gute Suppe und ein köstlicher Salat! Mit beidem kann man das Herz im Sturm erobern. Da braucht es gar keine Sterneküche. Ein paar gute Zutaten, ein einfaches bodenständiges Rezept und schon ist man glücklich.

Ich dachte ja immer, dass nichts über einen griechischen Salat auf Kreta geht, der in jeder Taverne in den kleinen Dörfern angeboten wird, und der kein Vergleich ist, zu dem, was man in Österreich geboten bekommt. Schon alleine wegen der Zutaten, die dort oft im eigenen Garten angebaut werden.

Als ich nun aber vergangenes Jahr diesen kretischen Salat gegessen habe, war das noch einmal ein ganz anderes Level - mit köstlichen Kartoffeln, Avocado und Kapern.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/

