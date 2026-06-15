Diese gesunden Abendessen gehen schneller als eine TK-Pizza

- Zutaten (für 2 Portionen)

5 Eier, 100 ml Milch, Salz, Pfeffer, 1/2 TL Tex-Mex-Gewürz, 1 EL frischer Koriander, 100 g Käse, 1/2 Avocado, Saft von 1/2 Limette, 1 kleine Dose Kidneybohnen, 100 g Sauerrahm, Salsa

- Zubereitung:

Käse reiben, Avocado würfeln und mit Limettensaft beträufeln. Bohnen abspülen. Eier mit Milch, Gewürzen und Koriander verquirlen und daraus in der Pfanne zwei Omeletts ausbacken. Mit Bohnen, Käse und Avocado füllen, zuklappen. Mit Sauerrahm und Salsa servieren.

- Zutaten (für 2 Portionen)

500 Gramm Pasta (vorgekocht aus dem Kühlschrank), 250 g grüner Spargel, 1/2 EL Olivenöl, 100 g Sauerrahm, Saft von 1/2 Zitrone, Salz, Pfeffer

- Zubereitung:

Spargel in Stücke schneiden, ca. 5 Minuten in Olivenöl anbraten. Sauerrahm mit Zitronensaft und etwas Wasser erwärmen, würzen. Mit Pasta vermengen und mit dem Spargel servieren. Tipp: In der Bärlauch-Saison kann man dem Rezept 10 Blätter Bärlauch hinzufügen - die Hälfte fein gehackt zum Sauerrahm geben, die andere Hälfte als Topping.

- Zutaten (für 2 Portionen)

2 EL Olivenöl, 400 g Feta, 1 Knoblauchzehe, 1 grüne Paprika, 2 weiße Zwiebeln, ca. 10 Cherrytomaten, Salz, Rosmarin, Thymian

- Zubereitung

Ofen auf 180 Grad vorheizen. Feta in eine geölte Auflaufform legen, mit Öl beträufeln und mit gehacktem Knoblauch bestreuen. Paprika und Zwiebeln in Scheiben schneiden, Tomaten halbieren, alles auf dem Feta verteilen. Leicht salzen, ca. 30 Minuten backen, zum Schluss optional grillen. Mit Rosmarin und Thymian garnieren. Dazu passen Brot und Zaziki.