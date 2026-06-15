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Diese gesunden Abendessen gehen schneller als eine TK-Pizza

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Für den gebackenen Feta siehtChristina Heß 30 Minuten im Ofen vor
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In 10 bis 15 Minuten eine warme Mahlzeit auf dem Tisch - und zwar nicht aus Konserve oder TK-Fach? Das geht. Hier kommen drei Gerichte, die in puncto Schnelligkeit fast mit einem Fertiggericht mithalten können. Was Nährstoffe, Geschmack und Sättigungsfaktor betrifft, sind die Kreationen der Kochbuchautorin und Foodbloggerin Christina Heß aber haushoch überlegen.

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- Zutaten (für 2 Portionen)

5 Eier, 100 ml Milch, Salz, Pfeffer, 1/2 TL Tex-Mex-Gewürz, 1 EL frischer Koriander, 100 g Käse, 1/2 Avocado, Saft von 1/2 Limette, 1 kleine Dose Kidneybohnen, 100 g Sauerrahm, Salsa

- Zubereitung:

Käse reiben, Avocado würfeln und mit Limettensaft beträufeln. Bohnen abspülen. Eier mit Milch, Gewürzen und Koriander verquirlen und daraus in der Pfanne zwei Omeletts ausbacken. Mit Bohnen, Käse und Avocado füllen, zuklappen. Mit Sauerrahm und Salsa servieren.

- Zutaten (für 2 Portionen)

500 Gramm Pasta (vorgekocht aus dem Kühlschrank), 250 g grüner Spargel, 1/2 EL Olivenöl, 100 g Sauerrahm, Saft von 1/2 Zitrone, Salz, Pfeffer

- Zubereitung:

Spargel in Stücke schneiden, ca. 5 Minuten in Olivenöl anbraten. Sauerrahm mit Zitronensaft und etwas Wasser erwärmen, würzen. Mit Pasta vermengen und mit dem Spargel servieren. Tipp: In der Bärlauch-Saison kann man dem Rezept 10 Blätter Bärlauch hinzufügen - die Hälfte fein gehackt zum Sauerrahm geben, die andere Hälfte als Topping.

- Zutaten (für 2 Portionen)

2 EL Olivenöl, 400 g Feta, 1 Knoblauchzehe, 1 grüne Paprika, 2 weiße Zwiebeln, ca. 10 Cherrytomaten, Salz, Rosmarin, Thymian

- Zubereitung

Ofen auf 180 Grad vorheizen. Feta in eine geölte Auflaufform legen, mit Öl beträufeln und mit gehacktem Knoblauch bestreuen. Paprika und Zwiebeln in Scheiben schneiden, Tomaten halbieren, alles auf dem Feta verteilen. Leicht salzen, ca. 30 Minuten backen, zum Schluss optional grillen. Mit Rosmarin und Thymian garnieren. Dazu passen Brot und Zaziki.

---: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christina Heß/Christina Heß

Foto: Christina Heß/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

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