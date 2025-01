Beim Betreten ist sofort klar, was sich früher in diesem Raum befand. Das Licht ist gedämpft, viele Flächen sind verspiegelt. Den Mittelpunkt bildet nach wie vor der Tresen mit Barhockern. „Die Bar war nicht das, was wir wollten. Sie passte nicht zum Konzept“, sagt Michael Peceny, Sommelier für nichtalkoholische Getränke im vegetarischen Sternerestaurant Tian in der Wiener Innenstadt.

Nun werden in der ehemaligen Bar im Keller des Restaurants Kochkurse abgehalten. Vor allem aber experimentiert und tüftelt Peceny hier an neuen Ge­tränken. Denn seit 2017 können Gäste im Tian zum Gourmetmenü nicht nur die Weinbegleitung, sondern alternativ auch eine alkoholfreie Getränkebegleitung wählen. Und nein, es werden dabei keine dicken Smoothies oder frisch gepressten Säfte und noch weniger gezuckerte ­Limonaden serviert. Der Anspruch liegt deutlich höher: Jedes servierte Getränk ist raffiniert auf den jeweiligen Gang des Menüs abgestimmt. Es harmoniert mit dem Geschmack der Speisen, dominiert ihn aber nicht. „Unser Ziel ist, dass ­Gäste, die keinen Alkohol trinken, nicht das Gefühl haben, auf etwas zu verzichten“, erklärt der Sommelier für Nicht­alkoholisches.