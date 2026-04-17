Das ist bei einer Kohlenmonoxid-Vergiftung zu tun

Erste Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit. Bei rechtzeitiger Behandlung sind die Genesungschancen gut. Der Betroffene sollte sofort ärztlich behandelt werden. Erhält er über eine Atemmaske reinen Sauerstoff, wird das Kohlenmonoxid verdrängt.

Hat etwa am Arbeitsplatz eine Person womöglich Kohlenmonoxid eingeatmet, sollte der Verunfallte so schnell wie möglich an die frische Luft gebracht werden und dort Sauerstoff inhalieren.

Der Verletzte sollte ruhig gelagert und vor Unterkühlung geschützt werden. In der Zwischenzeit sollte der Notarzt gerufen werden. Wichtig: Helfende sollten unbedingt an den Selbstschutz denken, also eine Maske mit Kohlenmonoxidfilter oder noch besser ein umluftunabhängiges Atemgerät tragen.