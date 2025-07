Darum ist Dehnen nicht immer sinnvoll

Ob zur Vorbeugung von Muskelkater, zur Verbesserung der Haltung oder zur schnelleren Regeneration: Dehnen gilt als eine Art Allzweckmittel. Aber vielleicht ist das gar nicht so? "In einigen Bereichen wirkt Dehnen gut, in anderen ist es eher überbewertet", so Prof. Jan Wilke.

von APA