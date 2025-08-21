News Logo
ABO

Schauspielerin Millie Bobby Brown adoptiert ein Mädchen

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Schauspielerin Millie Bobby Brown will eine große Familie haben
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, AMY SUSSMAN
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
"Stranger Things"-Schauspielerin Millie Bobby Brown (21) hat gemeinsam mit ihrem Mann Jake Bongiovi ein Baby adoptiert. Das teilten sie auf Instagram mit. "Diesen Sommer haben wir unser kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind mehr als aufgeregt, in dieses wundervolle nächste Kapitel als Eltern gleichermaßen in Frieden und im Privaten zu beginnen." Unterschrieben wurde der Post mit: "Und dann waren es drei."

von

Millie Bobby Brown spielt in der Netflix-Mysterie-Show "Stranger Things" die Rolle der Eleven, eines Mädchens mit übernatürlichen Fähigkeiten. 2024 heiratete sie Jake Bongiovi (23), den Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi (63) - der nun Opa wurde. Erst im Frühjahr hatte sich Brown zu ihrem Kinderwunsch mit ihrem Mann Jake geäußert: "Ich will wirklich eine große Familie. Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft", sagte die Schauspielerin im Podcast der Schauspieler und Comedians Jason Bateman, Sean P. Hayes und Will Arnett.

Auch sagte sie, dass sie sich eine Adoption vorstellen könne - sogar noch im jungen Alter. Ihre Mutter sei 21 und ihr Vater 19 Jahre alt gewesen, als sie ihr erstes Kind bekamen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Fledermäuse sind komplexe Wesen
Technik
Fledermäuse teilen Beute
Auswirkungen auf Schutzstatus
Technik
Es gibt nun offiziell vier verschiedene Giraffenarten
Bis 2100 möglicherweise ausgestorben
Technik
Pinguine in der Antarktis langfristig bedroht
Schweiß verrät das biologische Alter
Technik
Neuer Sensor soll das biologische Alter mit Schweiß bestimmen
Die schönsten Momente entstammen der Interaktion mit anderen Menschen
Gesundheit
Glücksprofessor verrät Übungen gegen Stress und Angst
"Sail Amsterdam" ist das größte nautische Ereignis
Reisen & Freizeit
Amsterdam begrüßt historische Segelschiffe aus aller Welt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER