Darauf kommt es bei der Rinde von Raclettekäse an

Die originalen Raclette-Käse mit den Bezeichnungen "Raclette Suisse" oder "Walliser Raclette" werden aus Rohmilch hergestellt. Die Rinde kann man einfach mitessen. Raclette-Käse aus der EU hingegen wird laut den Verbraucherschützern von außen oft smit dem Antibiotikum Natamycin behandelt. Bei verpacktem Käse erkennt man das an dem Konservierungsstoff E235. Eine Ausnahme: Bio-Käse. Dort darf Natamycin nämlich nicht verwendet werden. An der Käsetheke kann man nachfragen.