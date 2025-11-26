News Logo
ABO

café+co steigt bei tschechischem Kaffeespezialisten ein

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Tschechische Tochter Delikomat übernimmt 75 Prozent am Mia Coffee
©APA, dpa, Jens Büttner
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Der österreichische Kaffeeautomatenbetreiber café+co baut seine Präsenz in Tschechien aus. Über die Tochtergesellschaft Delikomat Tschechien erwirbt die Gruppe 75 Prozent am tschechischen Kaffeespezialisten Mia Coffee s.r.o., der mehr als 300 Kunden in Gastronomie und Hotellerie beliefert und einen Jahresumsatz von rund 2,5 Mio. Euro erzielt.

von

Mia Coffee bietet Kaffeesysteme von der Bereitstellung der Maschinen über Kaffee, Tee und Zubehör bis hin zu Reinigungs- und Serviceleistungen an. Künftig soll das Unternehmen eng mit der Gastro-Sparte von Delikomat Tschechien zusammenarbeiten. Ziel ist laut Mitteilung ein flächendeckendes Servicenetz für Gastronomie und Hotellerie in Tschechien.

Tschechien zählt seit Jahren zu den wichtigsten Märkten der Gruppe in Zentral- und Osteuropa. Delikomat Tschechien erwirtschaftet mehr als 120 Mio. Euro Jahresumsatz, beschäftigt über 800 Leute und kommt auf rund 150 Mio. konsumierte Portionen pro Jahr.

café+co ist in Österreich und sieben weiteren Ländern mit Automaten-Catering und Kaffeeversorgung aktiv und betreibt laut eigenen Angaben mehr als 56.000 Standorte. Das Unternehmen gehört zur Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG (LLI) der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

POKRENT - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Jens Büttner

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Reisen & Freizeit
Wiener Hotels an den Adventwochenenden gut gebucht
Im Schnitt entscheiden sich 38 Prozent der Jugendlichen für eine Lehre
Technik
Industrie: Bei der Lehre ist die Bildungspolitik gefragt
9,5 Millionen Nächtigungen zählte die Kärnten Werbung im Sommer 2025.
Reisen & Freizeit
Sommer 2025 bringt Kärnten leichtes Nächtigungsminus
Abflug von einer der zwei Pisten in Wien - es bleibt bei zweien
Wirtschaft
Flughafen Wien-Schwechat gibt Plan für dritte Piste auf
Reisen & Freizeit
Hotel "Pannonia Tower" in Parndorf wird erweitert
Taxi-Korso führt durch Wien
Wirtschaft
Taxi-Demo in Wien - Autokorso und Abschluss am Heldenplatz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER