café+co steigt bei tschechischem Kaffeespezialisten ein

Mia Coffee bietet Kaffeesysteme von der Bereitstellung der Maschinen über Kaffee, Tee und Zubehör bis hin zu Reinigungs- und Serviceleistungen an. Künftig soll das Unternehmen eng mit der Gastro-Sparte von Delikomat Tschechien zusammenarbeiten. Ziel ist laut Mitteilung ein flächendeckendes Servicenetz für Gastronomie und Hotellerie in Tschechien.

Tschechien zählt seit Jahren zu den wichtigsten Märkten der Gruppe in Zentral- und Osteuropa. Delikomat Tschechien erwirtschaftet mehr als 120 Mio. Euro Jahresumsatz, beschäftigt über 800 Leute und kommt auf rund 150 Mio. konsumierte Portionen pro Jahr.

café+co ist in Österreich und sieben weiteren Ländern mit Automaten-Catering und Kaffeeversorgung aktiv und betreibt laut eigenen Angaben mehr als 56.000 Standorte. Das Unternehmen gehört zur Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG (LLI) der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.