News Logo
ABO

AMS-Angebote helfen Frauen die Karriereleiter hochzuklettern

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Teilnehmerinnen waren nach Abschluss der Maßnahmen kürzer arbeitslos
©APA, HANS KLAUS TECHT
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Arbeitsmarktpolitische Angebote des AMS verbessern die Beschäftigungschancen von Frauen. Zu diesem Ergebnis ist der Gleichstellungsziele-Monitor des AMS gekommen. Teilnehmerinnen waren demnach nach Abschluss der Maßnahmen im Schnitt länger beschäftigt und kürzer arbeitslos. Dennoch bleibt der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen in Österreich weiterhin deutlich.

von

"Gleiche Chancen am Arbeitsmarkt, das ist kein Luxus, sondern eine Grundlage für soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Stärke", betonte Arbeitsministerin Korinna Schumann am Dienstag bei einer Pressekonferenz. "Die Ergebnisse zeigen klar: Die arbeitspolitischen Maßnahmen wirken - und sie wirken besonders für Frauen."

Zur Bewertung der Maßnahmen wurden neun AMS-Angebote untersucht, darunter Aus- und Weiterbildungsprogramme. Der Monitor erfasste deren Wirkung in den Bereichen Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Erwerbsferne, Einkommen und Branchenwechsel. Grundlage der Analyse waren die Daten von 52.791 Frauen, die 2019 eines der AMS-Angebote abgeschlossen hatten. Verglichen wurde ihre Situation ein Jahr vor Beginn der Teilnahme mit jener im dritten Jahr nach Abschluss, um einen ausreichend langen Beobachtungszeitraum sicherzustellen.

Vor allem höher qualifizierte Teilnehmerinnen konnten laut Monitor sowohl ihr Einkommen als auch ihre berufliche Position verbessern. Frauen mit Fachkräftestipendium verdienten nach Ausbildungsende durchschnittlich 593 Euro mehr pro Monat. Zudem erleichterten AMS-Förderungen rund 800 Frauen den Einstieg in besser bezahlte und traditionell männlich dominierte Branchen. Teilnehmerinnen, deren Arbeitgeber eine Eingliederungsbeihilfe erhielten, waren im Schnitt 86 Tage länger beschäftigt als Vergleichspersonen.

Keine positiven Effekte zeigte hingegen die überbetriebliche Lehrausbildung: Frauen, die ihre Lehre in einer Schulungseinrichtung statt in einem Unternehmen absolvierten, waren häufiger arbeitslos als Mitglieder der Kontrollgruppe. Dies liege unter anderem daran, dass die Arbeitslosigkeit in der Vergleichsgruppe gesunken sei, erklärte AMS-Gleichstellungsbeauftragte Ina Freudenschuß.

Obwohl mehr Männer als Frauen arbeitslos sind, bleibt die Einkommensschere zwischen den Geschlechtern ("Gender Pay Gap") weit geöffnet. 2023 lag der Gender Pay Gap laut Eurostat bei 18,3 Prozent - ein Rückgang gegenüber 22,3 Prozent im Jahr 2013. "Wir haben uns bewegt, aber hier wirklich in Minischritten, muss man sagen", sagte AMS-Vorständin Petra Draxl. Für eine nachhaltige Verringerung der Lohnlücke seien weitere Maßnahmen notwendig. "Die Umsetzung der Lohntransparenzrichtlinie wird eine der Mechanismen sein, um hoffentlich den Gender Pay Gap weiter zu schließen", ergänzte Schumann.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gut 90 Filialen stehen zum Verkauf
Wirtschaft
Rewe übernimmt 21 Unimarkt-Geschäfte
Abflug von einer der zwei Pisten in Wien - es bleibt bei zweien
Wirtschaft
Flughafen Wien-Schwechat gibt Plan für dritte Piste auf
Auch im Advent ist Wien gut gebucht
Reisen & Freizeit
Wien-Tourismus: Auch Gäste bei Stadtplanung mitdenken
RH-Präsidentin Kraker kündigt rasche Wirtschaftskammerprüfung an
Wirtschaft
Rechnungshof-Prüfung für Wirtschaftskammern schon bald
Nathalie und René Benko sind seit 2010 verheiratet
Wirtschaft
Benko-Ehefrau zieht gegen Medien vor Gericht und siegt
Inserierte Mietwohnungen wieder massiv verteuert
Wirtschaft
Mieten gingen weiter stark nach oben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER