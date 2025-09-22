Bergwandern ist im Herbst wunderschön

Gipfel ab 2.000 Meter seien oft nur noch sicher zu begehen, wenn man Tourenstöcke oder anlegbare Spikes für die Wanderschuhe mit dabeihat, so der Alpenverein. Gegebenenfalls braucht es sogar schon Pickel und Steigeisen für den Aufstieg.

Neben der Höhenlage spielt auch die Ausrichtung der Tour eine Rolle. Der Alpenverein rät, im Herbst südseitige Hänge zu bevorzugen: Eventuell schon gefallener Schnee kann sich dort nicht so lange halten und eisige Passagen tauen dort früher auf.

Die Faustregel für herbstliche Touren in den Bergen lautet laut Stefan Winter deshalb: "Wer auf Nummer sicher gehen will, bleibt auf sonnenbeschienenen Wegen und wählt Gipfel unter 2.000 Meter."

Für Touren im Herbst eignen sich vor allem die Mittelgebirge und tiefer gelegene Wanderreviere. Die Alpen sind nun zwar deutlich leerer als im Sommer, was seinen Reiz hat - allerdings ist eben in höheren Lagen schon deutlich eher mit Schnee, Frost und glatten Wegen zu rechnen.

Generell sollte man vor einer Tour immer den aktuellen Bergbericht checken, das gilt im Herbst umso mehr.

Zu bedenken ist außerdem: Im Herbst sind die Tage deutlich kürzer – es wird einige Stunden eher dunkel und damit auch kalt als im Hochsommer. Auf langen Wandertouren im Gebirge sollte man deshalb gerade in dieser Jahreszeit immer warme Kleidung und eine Taschen- oder Stirnlampe im Rucksack haben. Und die Touren im Zweifel lieber etwas kürzer planen.