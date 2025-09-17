Bei Urlaub in Norditalien vor Chikungunya-Virus schützen

Der Chikungunya-Virus wird von Mücken übertragen. Gegen Stiche kann das Tragen von langer und heller Kleidung helfen, die am besten imprägniert ist, raten Experten. Helfen können auch Mückenschutzmittel, die laut Experten mindestens 30 Prozent DEET – die Abkürzung steht für den Stoff Diethyltoluamid – enthalten sollten. Moskitonetze an Fenstern, Türen und über dem Bett bieten weiteren Schutz.

Gegen Chikungunya gibt es eine Impfung: Experten empfehlen sie unter anderem, wenn man mindestens 18 Jahre alt ist und in ein Gebiet reist, das für ein Chikungunya-Ausbruchsgeschehen bekannt ist.

Wer sich unsicher ist, ob eine Impfung sinnvoll ist, sollte rechtzeitig vor Reisebeginn eine reisemedizinische Beratung in Anspruch nehmen. Auch das Auswärtige Amt weist auf die Impfung hin und regt an, sich dazu bei Arzt oder Ärztin des Vertrauens schlau zu machen.

Typische Symptome von Chikungunya sind plötzliches Fieber und Gelenkschmerzen. Dazu kommen oft Hautausschläge, Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Die Schmerzen in den Gelenken können Wochen, Monate oder sogar Jahre bleiben. Schwere Verläufe sind laut Experten selten, sie treten insbesondere bei älteren Menschen oder Personen mit schweren Vorerkrankungen auf.

In den meisten tropischen und subtropischen Ländern ist das Virus endemisch, es kommt dort also regelmäßig vor. In Europa ist es bisher nicht endemisch, dennoch gibt es immer wieder Infektionen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte zuletzt vor einer weltweiten Ausbreitung des Virus gewarnt.