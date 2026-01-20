Aroma-Diffuser können ganz schnell zu Keimschleudern werden

Denn in ihrem Tank und System bleibt immer etwas Restflüssigkeit übrig, auch wenn sie nicht in Betrieb sind, darauf weisen Expertinnen und Experten hin. Das Tückische: In dem abgestandenen Wasser können sich Pilze und Keime absetzen, so der Mediziner Peter Kardos: "Das ist hygienisch und gesundheitlich bedenklich." Nach jedem Gebrauch sollte man den Diffuser deshalb leeren, mit klarem Wasser ausspülen und trocknen und einmal wöchentlich gründlich mit Essig reinigen.

Außerdem verwendet man demnach am besten abgekochtes oder destilliertes Wasser für den Diffuser, lüftet den Raum gut nach dem Gebrauch, atmet den Diffuser-Nebel nicht direkt ein und lässt das Gerät maximal zwei Stunden am Tag ätherische Öle zerstäuben.

Letztere sollte man übrigens sparsam dosieren. Und wer Asthma oder Allergien hat, holt vor der Diffuser-Nutzung am besten ärztlichen Rat ein - unabhängig davon, ob man nun einen Direktvernebler oder ein wasserbasiertes Modell verwendet.