ABO

Aroma-Diffuser können ganz schnell zu Keimschleudern werden

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Nach jedem Gebrauch sollte man den Diffuser leeren
©APA, dpa-tmn, Zacharie Scheurer
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Aroma-Diffuser sorgen in den eigenen vier Wänden für einen guten Geruch. Wasserbasierte Diffuser arbeiten dafür mit Ultraschallwellen. Sie vermengen ätherische Öle mit Wasser und geben sie als Nebel ab. Der Vorteil gegenüber sogenannten Direktverneblern, die ohne Wasser auskommen: Die Geräte können auch etwas Feuchtigkeit in die trockene Winter-Heizungsluft im Raum bringen. Ein Nachteil: Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.

von

Denn in ihrem Tank und System bleibt immer etwas Restflüssigkeit übrig, auch wenn sie nicht in Betrieb sind, darauf weisen Expertinnen und Experten hin. Das Tückische: In dem abgestandenen Wasser können sich Pilze und Keime absetzen, so der Mediziner Peter Kardos: "Das ist hygienisch und gesundheitlich bedenklich." Nach jedem Gebrauch sollte man den Diffuser deshalb leeren, mit klarem Wasser ausspülen und trocknen und einmal wöchentlich gründlich mit Essig reinigen.

Außerdem verwendet man demnach am besten abgekochtes oder destilliertes Wasser für den Diffuser, lüftet den Raum gut nach dem Gebrauch, atmet den Diffuser-Nebel nicht direkt ein und lässt das Gerät maximal zwei Stunden am Tag ätherische Öle zerstäuben.

Letztere sollte man übrigens sparsam dosieren. Und wer Asthma oder Allergien hat, holt vor der Diffuser-Nutzung am besten ärztlichen Rat ein - unabhängig davon, ob man nun einen Direktvernebler oder ein wasserbasiertes Modell verwendet.

Dufte - aber auch sauber? Damit der Aroma-Diffuser nicht zur Keimschleuder wird, sollte er einmal wöchentlich gründlich gereinigt werden. (zu dpa: «Keimschleuder? So nutzen Sie Aroma-Diffuser richtig») Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Teilweise ignoriert die KI Angaben der Frage
Technik
KI-Chatbots haben nicht immer die richtigen Antworten
Günstiger ist es normalerweise in der Nebensaison zu reisen
Reisen & Freizeit
Zu den besten Preisen in den Urlaub fahren
Gesundheit
Die richtige Outdoor-Kleidung macht den Unterschied
Viele kommen von Vancouver aus schnell für ein paar Abfahrten vorbei
Reisen & Freizeit
Lichter und Fjorde: Starke Aussichten von Vancouvers Pisten
Angst ist eine nützliche und wichtige Emotion
Gesundheit
Angst vor Vorgesetzten kann die Arbeit beeinflussen
Bestehende toxische Strukturen zu verändern ist nicht immer einfach
Gesundheit
Selbstzweifel im Job: Warnsignale für toxische Strukturen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER