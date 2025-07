Antibiotika könnten bei Bauchspeicheldrüsenkrebs helfen

An Bauchspeicheldrüsenkrebs leidende Patienten haben einer Tiroler Studie zufolge bei einer Behandlung mit Antibiotika zusätzlich zu einer Chemotherapie doppelt so lang überlebt. Die Ergebnisse der diesbezüglich an der Medizinischen Universität Innsbruck durchgeführten Studie seien "eindeutig", hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Der neue Behandlungsansatz könnte "schnell und unkompliziert" in die Praxis umgesetzt und auch bei weiteren Krebsformen angewandt werden.

von APA