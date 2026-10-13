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Angebrochene Grillsaucen? Das kann man damit noch zaubern

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Chilisaucen können im nächsten Chili con Carne für Würze sorgen
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
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Kräuter und Knoblauch, Honig-Senf und Salsa - echte Grillfans haben meist ein großes Sortiment an Saucen in Gebrauch. Oft gelagert in der Kühlschranktür, wo sie im Prinzip auch gut aufgehoben sind. Nur die mayonnaisehaltigen Saucen brauchen es etwas kühler, sagt Ernährungsexpertin Janina Unger.

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"Aufgrund ihres Eiergehalts sind diese Saucen etwas empfindlicher", sagt Unger. "Die Glasplatte über dem Gemüsefach ist der kälteste Ort im Kühlschrank und nach oben steigt die Temperatur an. Industriell hergestellte Mayonnaise lagert man am besten in der Mitte des Kühlschranks."

Kühl und dunkel sollten geöffnete Saucen auch während der Grillsaison möglichst durchgehend lagern. Perfekt: Wenn die Gläschen oder Flaschen nicht lange in der prallen Sonne auf dem Terrassentisch gestanden haben, sondern kleine Mengen in Schälchen gefüllt wurden.

Ob die angebrochenen Saucen weiterhin zum Einsatz kommen dürfen, hängt auch davon ab, ob der Inhalt mit sauberem Besteck entnommen wurde. "Angetrocknete Reste am Flaschenhals sollten immer mit einem sauberen Küchenpapier entfernt werden, sonst kann sich dort leichter Schimmel bilden", sagt Konsumentenschützerin Daniela Krehl.

Apropos Schimmel: Ist er in einer Sauce, muss die ganze Flasche weg. "Es ist nie zu klären, ob er sich schon durch die Sauce gefressen hat oder nur im oberen Bereich sitzt", sagt Daniela Krehl. "Die Toxine, die die Pilze produzieren, sind sehr hitzebeständig. Da hilft es auch nichts, wenn ich den Ketchup in eine Tomatensauce gebe und mitkoche."

Ansonsten kann man die Saucen in der Regel nach dem Öffnen mehrere Monate verwenden. Durch viel Zucker, Salz und Säure sind sie recht stabil. Und was ist mit dem Hinweis auf der Flasche, den Inhalt "rasch" zu verzehren? "Dadurch, dass die Hersteller nicht wissen, wie die Saucen behandelt wurden, ob sie in der Sonne standen oder mal abgeschleckt wurden, sichern sie sich auf diese Weise ab", sagt Daniela Krehl.

Um festzustellen, ob eine Grillsauce noch in Ordnung ist, kann man in dieser Reihenfolge prüfen:

Dressing oder Dip

Bunt gemixte Bowl

Aufstrich auf Sandwich, Wrap und Brot

Pizza- und Pastasoßen

Im Ofen gebacken

Und nicht zuletzt beginnt in der kalten Jahreszeit ja auch wieder eine neue Saison: Dann werden die Raclette- oder Fonduegeräte aus dem Keller geholt. Spätestens hier lassen sich sämtliche Grillsaucenreste gut unterbringen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Mareike Pucka/Mareike Pucka

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