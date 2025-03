Alexander Wasenbelz: Familienbetrieb und Psychotherapie verbinden

In der neuesten Episode von OÖ ungefiltert begrüßen wir Alexander Wasenbelz – einen außergewöhnlichen Gesprächspartner, der seine berufliche Laufbahn auf bemerkenswerte Weise gestaltet hat. Herr Wasenbelz, 56 Jahre alt, betreibt seit über 30 Jahren eine von seiner Mutter übernommene Trafik und hat sich parallel dazu intensiv mit Psychotherapie auseinandergesetzt.

In einem lebendigen und persönlichen Gespräch gibt er Ihnen tiefe Einblicke in sein bewegtes Leben. Nach der Tourismusfachschule, einem Jahr bei der UNO auf Zypern und seiner Zeit beim Bundesheer kehrte er schließlich in den Familienbetrieb zurück.

Herr Wasenbelz spricht über die Herausforderungen und Entwicklungen in der Trafikbranche – etwa durch den zunehmenden Online-Handel – und erklärt, wie er es schafft, sein Geschäft laufend zu modernisieren. Besonders faszinierend ist die Kombination seiner Tätigkeiten: Trotz seiner Vollzeitbeschäftigung absolvierte er 14 Semester Psychotherapie, eröffnete eine eigene Praxis und meistert den Spagat zwischen zwei völlig unterschiedlichen Welten.

Auch die persönlichen Aspekte kommen nicht zu kurz: Er berichtet offen über Einbruchsversuche, schwierige Erfahrungen und darüber, wie er mit Rückschlägen umgeht. Zudem gewährt er Einblicke in seinen Ausgleich zum Berufsalltag – sei es durch Reisen, Kochen oder ruhige Abende auf der Couch.

Abgerundet wird das Gespräch durch seine philosophischen Überzeugungen – etwa seinen Leitsatz, dass alles im Leben zu etwas gut ist. Diese Episode ist ein inspirierendes Porträt eines Menschen, der mit Authentizität und Tiefgang beeindruckt und gleichermaßen wirtschaftliche wie persönliche Perspektiven eröffnet.