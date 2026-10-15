Die Zeitumstellung auf Winterzeit findet heuer in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25. Oktober, statt. Um 3 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit werden die Uhren um eine Stunde auf 2 Uhr Mitteleuropäischer Zeit zurückgestellt. Die Nacht ist damit eine Stunde länger. Am Morgen wird es früher hell, am Abend dafür früher dunkel.

Umgestellt wird immer am letzten Sonntag im März und im Oktober. Weil der 25. Oktober der frühestmögliche Termin für den letzten Sonntag des Monats ist, endet die Sommerzeit heuer so früh wie nur möglich. Smartphones, Computer und Funkuhren stellen sich in der Regel automatisch um, Herduhren, Autouhren und viele Wecker müssen von Hand nachgestellt werden.