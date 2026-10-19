VW-Rückruf: Rund 850 E-Autos in Österreich dürfen vorerst nur bis 80 Prozent laden

Volkswagen bereitet in Deutschland, Österreich und weiteren europäischen Ländern einen VW-Rückruf für Elektroautos wegen fehlerhafter Batteriezellen vor. In Österreich sind nach Angaben der Porsche Holding Salzburg, des Generalimporteurs der Konzernmarken, rund 650 Fahrzeuge der VW-ID-Familie und rund 200 Cupra Born betroffen, insgesamt also etwa 850 Autos.

Als Sofortmaßnahme wird das Laden der betroffenen Fahrzeuge auf höchstens 80 Prozent der Akkukapazität begrenzt. Alle betroffenen Halterinnen und Halter sollen schriftlich informiert werden. Wer keinen Brief bekommt, ist laut Volkswagen nicht betroffen.