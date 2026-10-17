Mobbing in Vorarlberg: Neue Fachstelle hilft Kindern und Eltern kostenlos und anonym

Kinder und Jugendliche in Vorarlberg, die gemobbt werden, haben eine neue Anlaufstelle. Seit Freitag, 16. Oktober, gibt es bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJa) Vorarlberg eine eigene Fachstelle Mobbing. Sie kümmert sich um Fälle von Mobbing und Cybermobbing, für die nicht die Schule zuständig ist, etwa im Verein oder in der Freizeit.

Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym. Melden können sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ebenso wie Eltern, Lehrerinnen und Lehrer oder Verantwortliche in Vereinen. „Mit der neuen Fachstelle schließen wir eine wichtige Lücke im Kinderschutzsystem“, sagt Landesstatthalter und Jugendreferent Christof Bitschi (FPÖ).