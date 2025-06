Weniger Urlauber zum Start der Sommersaison in Österreich

Der heimische Tourismus ist heuer mit weniger Schwung in den Sommer gestartet. Die Zahl der Nächtigungsbuchungen blieb im Mai mit 8,4 Millionen um 11,8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. Das Buchungsminus gehe allerdings darauf zurück, dass Pfingsten und Fronleichnam heuer erst in den Juni gefallen sind, hieß es in einer Aussendung. Besonders die Zahl der Urlaubenden aus Deutschland fiel geringer aus.

von APA