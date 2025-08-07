News Logo
Mondsee-Eigentümerin will neue Pachtverträge

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Mondsee-Eigentümerin will "konstruktive Zusammenarbeit"
©APA, HELMUT FOHRINGER, THEMENBILD
Anna Mathyl, seit rund einem Jahr neue Eigentümerin des Mondsee, kündigt neue Pachtverträge und eine "konstruktive Zusammenarbeit" mit den Pächtern an - zu fairen Konditionen, wie sie gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten" betont. Betroffen sind die Pächter und Mieter von Seeflächen für Bojen, Stege und Hütten. Es gehe um eine Neuregelung der Pacht- bzw. Mietverhältnisse, die zu vergleichsweise günstigen Konditionen abgeschlossen wurden.

von

"Die Bestandsverhältnisse werden so weit möglich fortgesetzt und zu wirtschaftlich nachvollziehbaren und fairen Konditionen vergeben werden", teilte Mathyl mit, die vor rund einem Jahr den rund 14,2 Quadratkilometer großen See von ihrer Mutter Nicolette Waechter erhalten hat. Mathyl mache von ihrem gesetzlichen Sonderkündigungsrecht Gebrauch, hieß es in einem Rundschreiben vom Juli.

Mit vielen Bestandnehmern und Anrainern sei man bereits im Austausch, teilte Mathyl weiters mit. Allerdings sei es notwendig, die bestehenden Vertragsbeziehungen und Nutzungen abzuklären.

Mathyl gehört der Grund des Sees. Viele Teilflächen wurden in den Jahren zuvor von Waechter verkauft. Der See mit der Wasserfläche hingegen gehört der Marktgemeinde Mondsee. Und für die Nutzung des Sees besteht ein "Allgemeinrecht". So wird das Baden nach wie vor möglich sein. Eine darüber hinausgehende Nutzung der Grundstücke und Seeflächen müsste vertraglich vereinbart werden.

Weiters soll der Mondsee naturverträglich bewirtschaftet werden. Um den sensiblen Seegrund zu schützen, sind etwa bodenschonende Bojen-Verankerungen vorgesehen, führt die neue See-Eigentümerin an.

