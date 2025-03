Weltgrößte Tourismusmesse ITB startet am Dienstag in Berlin

Voreröffnet wird die Fachbesuchermesse am Montag mit einer Pressekonferenz und einer Abendveranstaltung, für alle Fachbesucher werden die Pforten dann am Dienstag in der Früh geöffnet.

Österreich wirbt bei dem Event heuer als "innovatives, genussvolles und nachhaltiges Reiseland" vor allem intensiv um deutsche Urlauberinnen und Urlauber, die von allen Gästen aus dem Ausland traditionell die meisten Nächtigungen in den heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen buchen.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Themenbündeln Kulinarik und Innovation sowie Kunst und Kultur - Verkostungen und Workshops sollen den Besucherinnen und Besuchern Urlaub in Österreich schmackhaft machen. Der Messestand wurde für heuer gegenüber dem Vorjahr von rund 750 Quadratmetern auf 900 Quadratmeter vergrößert. Die Zahl der Tourismuspartner, die das Urlaubsland Österreich vorstellen, erhöhte sich von 64 auf 71.

Nachhaltigkeit bleibt auch auf der heurigen Messe ein zentrales Thema. Rund 80 internationale Aussteller im Bereich Responsible Tourism werden vor Ort sein. Daneben wird auch mit Panels und Preisverleihungen für herausragende Initiativen ein klarer Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung gesetzt.

Weiters präsentiert sich auf der Messe der Bereich Medical & Health Tourism als wichtiges und dynamisch wachsendes Segment. Der Medizin- und Gesundheitstourismus verzeichnet Branchenangaben zufolge eine weltweit zunehmende Nachfrage. Besonders im Blickpunkt stehen auf der heurigen Messe auch Themen wie künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung. Dem Luxusreisesegment ist der separate Ausstellungsbereich Home of Luxury gewidmet.

Die Herausforderungen und Aufgaben einer Tourismusbranche im Umbruch stehen im Mittelpunkt des ITB Kongress 2025, der parallel zur Messe läuft. Unter dem Motto "The Power of Transition lives here" stehen laut Messeveranstalter zahlreiche Vorträge und Diskussionen auf dem Programm, die sich um die Zukunft des Reisens drehen. Über 400 internationale Expertinnen und Experten gewähren im Rahmen von 200 Sessions und 17 Themen-"Tracks" Einblick in aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen und analysieren branchenrelevante Trends.

Die Konsequenzen der digitalen Transformation und die Auswirkungen künstlicher Intelligenz (KI) werden dort den Angaben zufolge ebenso erörtert wie die Herausforderungen des Klimawandels und die Suche nach nachhaltigen Strategien. Auch die Konsequenzen einer sich verändernden Arbeitswelt, die Entstehung neuer Kundenbedürfnisse und die Bedeutung wachsender Nischenmärkte und Spezialangebote werden durchleuchtet.

Seit dem Ende der Corona-Pandemie steht die ITB (Internationale Tourismusbörse) ausschließlich Fachbesuchern offen und nicht mehr, wie jahrzehntelang davor, der breiten Öffentlichkeit. Die Reisemesse findet seit 1966 auf dem Berliner Messegelände statt. Das heurige Gastland auf der internationalen Bühne der ITB Berlin 2025 ist Albanien.

2024 verbuchte die international führende Branchenmesse knapp 100.000 Teilnehmende - über 5.500 Aussteller aus 170 Ländern und Regionen stellten ihre Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Reisen vor.