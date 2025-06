DO&CO steigerte 2024/25 Ergebnis um 35 und Umsatz um 26 %

Es hätten alle Divisionen von einer erhöhten Nachfrage profitiert. Trotz Tilgung endfälliger Kredite von rund 172 Mio. Euro weise das Unternehmen wieder einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 174,17 Mio. Euro auf, wurde am Donnerstag in einer Aussendung betont. DO&CO verwies auf den Aktienkurs, der Ende des Geschäftsjahres 2023/2024 bei 138,40 Euro lag und nunmehr auf 163 Euro angestiegen ist. Der Vorstand werde daher eine Dividende von 2 Euro je vorschlagen. Die im Jänner 2021 begebene Unternehmensanleihe in Höhe von 100 Mio. Euro sei im Laufe des Geschäftsjahres 2024/2025 vollständig abgewickelt worden.

Der Bereich Airline Catering habe einen "herausragenden" Umsatzanstieg von 31,7 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro erzielt. Das EBIT belief sich auf 137,17 Mio., nach 96,51 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2023/24. Als Wachstumstreiber habe sich die USA herauskristallisiert. "Ein großer operativer Fokus im gesamten Geschäftsjahr lag auf der Einführung der Delta Air Lines am Standort JFK, einem der größten Standorte der Fluggesellschaft in den USA", so der Caterer mit türkischen Wurzeln. Sehr gut sei die enge Zusammenarbeit und das Joint Venture mit Turkish Airlines in der Türkei gelaufen, wurde betont. "Mit dem Bau einer hochmodernen Gourmet-Küche auf dem neuen Flughafen von Istanbul, wird eine der weltweit größten Gourmet-Küchen errichtet", hieß es.

Die Division International Event Catering sei im Geschäftsjahr 2024/2025 durch die steigende Nachfrage nach Events, höhere Zuschauerzahlen bei Formel-1-Rennen, die UEFA EURO 2024 sowie der im September eröffnete SAP Garden München ebenfalls hervorragend unterwegs gewesen. Der Umsatz habe 305,31 Mio. Euro betragen (Vorjahreszeitraum: 287,40 Mio. Euro). Das EBIT sei bei 31,39 Mio. Euro gelegen (2023/24: 29,15 Mio. Euro). Hervorgehoben wurde, dass mit der Vertragsverlängerung mit den Formel 1-Verantwortlichen im Dezember 2024 DO&CO für weitere zehn Jahre exklusiver kulinarischer Partner der Motorsportveranstaltung ist.

Die Division Restaurants, Lounges & Hotels erzielte im Wirtschaftsjahr 2024/2025 einen Umsatz von 172,53 Mio. Euro, nach 150,36 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Das EBIT belief sich auf 15,05 Mio. Euro, ein Jahr zuvor lag es bei 10,13 Mio. Euro. So habe man die Ausschreibung für das Restaurant sowie Veranstaltungen in den Prunkräumen in der Albertina (Wien, Österreich) gewonnen und das DO&CO-Hotel in München wurde im Michelin Guide 2024 mit "1-Michelin-Key" ausgezeichnet.