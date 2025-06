KV-Abschlüsse treiben Baukosten in die Höhe

Die Baukosten für Wohnhäuser und Siedlungen sind im Mai angesichts höherer Löhne gestiegen. Der entsprechende Baukostenindex betrug 130,6 Punkte - ein Plus von 1,6 Prozent zum Vorjahresmonat und 0,8 Prozent gegenüber dem April, meldet am Freitag die Statistik Austria. Kostensteigerungen gab es in der Jahresfrist auch im Brücken- und Siedlungswasserbau. Im Straßenbau gab es einen Rückgang.

von APA