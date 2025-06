Neue Obmänner für Gastro und Hotellerie in der WKÖ

Als Stellvertreter im Fachverband Gastronomie stehen Rainer weiterhin der Steirer Klaus Josef Friedl und der ehemalige Obmann der Fachgruppe Kaffeehäuser in Wien, Wolfgang Binder, zur Seite. Rainer führt den Gasthof Hotel Post in Strass im Zillertal.

Der neue Branchensprecher der Gastronomie ist seit mehr als 20 Jahren in der WKÖ aktiv. Im Jahr 2018 wurde er Fachgruppenobmann Gastronomie der Wirtschaftskammer Tirol. Seit 2022 ist er dort Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft und somit Tourismussprecher. Seit 2023 ist er auch Bundesspartenobmann-Stellvertreter in der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich. Pulker führte die Branche unter anderem durch die "extrem belastende Corona-Pandemie". Der Fachverband vertritt den Angaben zufolge rund 56.000 Gastronomiebetriebe mit mehr als 153.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von etwa 11,8 Mrd. Euro.

An der Spitze des Fachverbands Hotellerie steht in den kommenden Jahren der Salzburger Hotelier und Gründer der Imlauer Hotels & Restaurants. Seine Unternehmensgruppe umfasst sieben Hotels mit rund 1.200 Betten sowie drei Restaurants und ein Cateringunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 50 Lehrlinge. Seine Karriere startete er als Koch- und Servicelehrling. Seit 2017 ist Imlauer Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Salzburg. Sein Vorgänger Spreizhofer stand drei Jahre lang an der Spitze des Fachverbands in der WKÖ. Der Verband vertritt rund 20.000 heimische Beherbergungsbetriebe.