Verhandlungen für Tourismus-KV 2026 gehen in die 2. Runde

Die Arbeitgeber hätten aber nur ein Plus von 2,3 Prozent angeboten, kritisierte die vida. Dies sei zu wenig, die den Verhandlungen zugrunde liegende Jahresinflation liege schließlich bei 3,6 Prozent, so vida-Verhandlungsleiterin Eva Eberhart. Von den Arbeitgebern hieß es, die vida-Forderungen seien "in der aktuellen wirtschaftlichen Situation der Branche nicht umsetzbar". "Was wirtschaftlich nicht machbar ist, kann auch nicht vereinbart werden", betonten die Chefverhandler der gastgewerblichen Fachverbände in der Wirtschaftskammer, Georg Imlauer und Alois Rainer, nach der ersten KV-Runde im März.