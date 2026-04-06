ABO

Spritpreis - Diesel bei 2,147 Euro, Benzin bei 1,752 Euro

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Samstag und Sonntag waren die Spritpreise rückläufig
©APA, HARALD SCHNEIDER, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Am gestrigen Ostersonntag kostete ein Liter Diesel im Durchschnitt bundesweit 2,147 Euro, für einen Liter Superbenzin mussten 1,752 Euro bezahlt werden. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber Samstag, an dem 2,172 Euro für Diesel und 1,765 Euro für Benzin verlangt wurden. Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control hervor.

von

Die industrienahe Denkfabrik Agenda Austria fragt sich am heutigen Montag, ob ein "kollektiver Nervensummenbruch an der Zapfsäule" herrscht und spricht von "Verrenkungen" der Regierung im Zusammenhang mit der Spritpreisbremse. "Alles für ein paar Cent weniger an der Zapfsäule. Dabei sind die aktuellen Spritpreise zwar ärgerlich, aber kaufkraftbereinigt nicht gerade ein nationaler Notstand", so der Think Tank.

Selbst wenn man zu den aktuellen Preisen am Osterwochenende wieder 10 Cent aufschlagen würde, müsse ein Erwerbstätiger mit mittlerem Nettoverdienst für einen Liter Benzin rund sechs Minuten arbeiten; genau wie im Schnitt der vergangenen drei Jahrzehnte. "Selbst für Diesel muss man nicht länger arbeiten als im Jahr 2012", rechnet die Agenda Austria vor.

Sie fragt sich, "welche Asse die Regierung noch aus dem Ärmel ziehen will, wenn demnächst auch Gas und Strom wieder teurer werden". Die Regierung werde ihren finanziellen Spielraum noch brauchen, "um bedürftige Haushalte über den Winter 2026/27 zu bringen", warnt Agenda Austria-Ökonom Jan Kluge.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wirtschaft
E-Control: Spritpreise wieder gestiegen
Schultz hatte interimistisch nach Harald Mahrers Rückzug übernommen
Wirtschaft
WKÖ-Präsidentin Schultz baut ÖVP-Wirtschaftsbund-Vorstand um
Die Preise waren leicht rückläufig
Wirtschaft
Preise an den Zapfsäulen gingen am Donnerstag leicht zurück
Streitfrage: Wer soll das bezahlen?
Wirtschaft
Hattmannsdorfer drängt auf Verlängerung der Gasreserve
Treibstoffpreise weiterhin auf hohem Niveau
Wirtschaft
Spritpreisbremse in Kraft - Regierung sieht keine Engpässe
Drittgrößte Molkerei Österreichs entsteht
Wirtschaft
SalzburgMilch und Pinzgau Milch dürfen fusionieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER