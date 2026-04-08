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Urlaubsinsel Capri bestraft "Belästigung" von Touristen

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Capri zieht Besucher aus aller Welt an
©APA, dpa, GMS, Andreas Heimann
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Die Gemeinde der Ferieninsel Capri im Golf von Neapel geht verstärkt gegen die Belästigung von Touristen vor. Künftig drohen empfindliche Geldstrafen für Personen, die Feriengäste aufdringlich ansprechen und ihnen ungefragt Dienstleistungen oder Angebote unterbreiten - von Restaurantbesuchen über Taxis bis hin zu Bootsausflügen. Mit der Maßnahme sollen insbesondere Händler abgeschreckt werden, die Passanten zum Konsum von Speisen und Getränken in ihre Lokale drängen.

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Auch Anbieter touristischer Dienstleistungen wie Inselrundfahrten, Bootstouren oder Führungen sind betroffen. Bei Verstößen werden Geldstrafen zwischen 25 und 500 Euro fällig.

Die Regelung geht auf einen Beschluss des Gemeinderats unter Vorsitz von Bürgermeister Paolo Falco zurück und ist seit Mittwoch in Kraft. In der Begründung verweist die Gemeinde auf die negativen Auswirkungen des Massentourismus. Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität für Besucher zu verbessern. Unter anderem ist auch das Verteilen von Prospekten, Flyern oder Visitenkarten im öffentlichen Raum untersagt.

Capri ist eine kleine, felsige Insel im Golf von Neapel und zählt zu den bekanntesten Urlaubszielen Italiens. Sie ist berühmt für ihre spektakulären Steilküsten, das klare türkisfarbene Meer und Sehenswürdigkeiten wie die Blaue Grotte. Capri gilt seit Jahrhunderten als exklusiver Rückzugsort und zieht mit seiner Mischung aus Natur, Luxus und mediterranem Flair Besucher aus aller Welt an.

CAPRI - ITALIEN: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Andreas Heimann/Andreas Heimann

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