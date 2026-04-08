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Zarte Stangen in der Knusperhülle: Spargel-Cordon-Bleu

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Raffiniert und doch schnell zubereitet ist dieses Spargel-Cordon-Bleu
©gaumenfreundin.de, Steffi Sinzenich, APA, dpa, GMS
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Krosse Knusperhülle und zart schmelzender Käse, kombiniert mit der klassischen Spargelzutat Schinken – so können Sie die Stangen raffiniert und doch ganz einfach auf den Tisch bringen. Im Rezept von Food-Bloggerin Steffi Sinzenich ({{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nYXVtZW5mcmV1bmRpbi5kZSI+}}gaumenfreundin.de{{/a}}) wird weißer Spargel verwendet, dieser lässt sich aber problemlos gegen grünen austauschen. Tipp der Kochbuchautorin: "Außerhalb der Saison kann man sogar Spargel aus dem Glas nehmen, der schmeckt paniert ebenfalls gut."

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Variieren können Sie auch den Käse oder Schinken: "Ich verwende im Rezept Goudascheiben, aber auch ein richtig würziger Bergkäse schmeckt großartig", sagt die Rezeptentwicklerin. Und je nach Geschmack könne man Spargel statt in Kochschinken auch in Parmaschinken oder Speck einwickeln. Damit die Panade richtig schön knusprig wird und alles gut durchgaren kann, sodass auch der Käse schmilzt, rät Steffi Sinzenich: "Sparen Sie bei diesem Rezept nicht an der Butter."

- 8 Stangen weißer Spargel

- 1 TL Salz

- 80 g Mehl

- 2 Eier

- 100 g Semmelbrösel oder Panko

- 4 Scheiben gekochter Schinken

- 4 Scheiben Gouda

- Butter zum Anbraten

1. Den Spargel schälen und die holzigen Enden abschneiden. Dann die Stangen in gesalzenes, kochendes Wasser geben und 10 Minuten kochen.

2. Das Mehl in einen tiefen Teller geben. Die Eier auf einem weiteren Teller verquirlen und in einen dritten Teller Semmelbrösel oder Panko füllen.

3.Die Schinkenscheiben mit je einer Scheibe Gouda und zwei Spargelstangen belegen. Alles zusammenrollen und mit einem Zahnstocher fixieren.

4.Spargelröllchen zuerst im Mehl, dann im Ei und danach in den Semmelbröseln oder im Panko wenden.

5.Reichlich Butter in einer Pfanne erhitzen und die Röllchen von allen Seiten bei mittlerer Hitze goldgelb und knusprig braten.

6. Heiß servieren.

Dazu passen gut Kartoffeln, Wedges, Pommes oder ein Kartoffelsalat. Aber auch zu einem Gurkensalat, gemischten Salat oder Dip schmeckt das Spargel-Cordon-Bleu.

---: FOTO: APA/APA/dpa/gms/gaumenfreundin.de/Steffi Sinzenich

Foto: Steffi Sinzenich/gaumenfreundin.de/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

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