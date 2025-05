The Lake Rocks SUP Festival 2025: Paddel, Party und Profis am Faaker See

Was 2022 als sportlicher Auftakt zum Kärntner Sommer begann, hat sich in Rekordzeit zum globalen Fixpunkt der Stand-Up-Paddling-Szene entwickelt. Vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 geht das The Lake Rocks SUP Festival am Faaker See in seine vierte Runde.

„Unser Festival gilt laut SUP World Ranking als drittgrößtes SUP-Event weltweit“, freut sich Gerhard Stroitz, Vorsitzender des Tourismusverbandes Villach. Mit über 1.000 Starter:innen aus 25 Nationen und hochklassigen Rennen im Rahmen der SUP Alps Trophy sowie der ICF World Series wird die Paddelwelt wieder einen Blick auf Kärnten werfen. Besonderes Highlight: Die österreichischen Staatsmeisterschaften werden heuer erstmals im Rahmen des Festivals ausgetragen.