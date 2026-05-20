ABO

Thailand streicht 60-Tage-Visafreiheit für Touristen

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Thailand kehrt zu den früheren Einreiseregeln zurück
©APA, dpa, GMS, Carola Frentzen
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Schlechte Nachrichten für Thailand-Fans: Das Königreich schafft die erst vor zwei Jahren eingeführte 60-tägige visafreie Einreise für Touristen wieder ab. Das Kabinett beschloss eine Rückkehr zu den früheren Einreiseregeln. Künftig dürfen Besucher aus 54 Ländern - darunter aus Österreich, Deutschland und der Schweiz - wieder nur noch 30 Tage ohne Visum im Land bleiben, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf die Regierung.

von

Die 60-Tage-Regel war im Juli 2024 eingeführt worden, um den wichtigen Tourismus-Sektor nach der Corona-Pandemie anzukurbeln. Nach Angaben der Regierung führte die Lockerung jedoch auch zu Problemen. Behörden beklagten vermehrt Fälle von Ausländern, die die langen Aufenthaltsmöglichkeiten genutzt hätten, um illegal Geschäfte zu betreiben oder dauerhaft im Land zu leben.

Tourismusminister Surasak Phancharoenworakul sagte, der Beschluss werde nun an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Ein genaues Datum für das Inkrafttreten wurde zunächst nicht bekannt. Nach Angaben des Außenministeriums sollen die Änderungen jedoch 15 Tage nach Veröffentlichung im thailändischen Gesetzblatt wirksam werden.

Reisende, die sich bereits in Thailand aufhalten oder noch vor Inkrafttreten der neuen Regeln einreisen, dürfen aber bis zum Ablauf ihrer bisherigen Aufenthaltsgenehmigung im Land bleiben. Das wurde nach der Kabinettssitzung am Dienstagabend (Ortszeit) bekannt.

Thailand verzeichnet seit Monaten schwächere Touristenzahlen. Nach offiziellen Angaben lagen die internationalen Ankünfte bis Mitte Mai um 3,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Regierung rechnet auch im Gesamtjahr mit einem deutlichen Rückgang der Besucherzahlen: Kamen 2025 noch 33 Millionen ausländische Besucher, werden für dieses Jahr nur 32 Millionen erwartet.

Besonders deutlich ist der Rückgang bei chinesischen Besuchern – traditionell die wichtigste Touristengruppe des Landes. Allgemein führen Branchenvertreter das schwächere Interesse auf gestiegene Reisekosten sowie geopolitische Spannungen zurück. Auch höhere Flugpreise infolge der Krise rund um den Iran belasten den Tourismussektor.

CHIANG MAI - THAILAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Carola Frentzen/Carola Frentzen

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Es kriselt bei Samsung Electronics
Wirtschaft
Samsung einigt sich mit Gewerkschaft und wendet Streik ab
Endspurt in der EU zu EU-US-Zolldeal
Wirtschaft
EU-Einigung auf Umsetzung von US-Zolldeal
Swiss kürzt Angebot ab Genf
Reisen & Freizeit
Swiss fliegt neu nach Bangalore - und kürzt weiter in Genf
Deutsche Häfen in Europa an dritter Stelle
Reisen & Freizeit
Zahl der Kreuzfahrtgäste in Deutschland erreicht Höchststand
Der Billigflieger wagt wegen des Iran-Kriegs keine Gewinnprognose
Reisen & Freizeit
Ryanair rechnet wegen Iran-Krieg mit deutlich höheren Kosten
Tarifkonflikt beim südkoreanischen Technologiekonzern Samsung
Wirtschaft
Südkoreas Regierung will Streiks bei Samsung abwenden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER